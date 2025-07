Pronostici Wimbledon 6 luglio si parte con gli ottavi | una quadrupla a quota 6,87

L’atmosfera a Wimbledon si scalda con gli ottavi di finale che inaugurano il weekend sportivo. Tra sfide attese e sorprese, si infiamma l’interesse per una quadrupla a quota 687, pronta a regalare emozioni e possibili sorprese. Carlos Alcaraz, favorito, affronta il temibile Rublev, mentre Fritz e Thompson promettono spettacolo. Un torneo che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena: il bello del tennis è proprio questo!

Wimbledon, ottavi di finale al via a Londra: per Alcaraz c’è il russo Rublev, che è riuscito a batterlo due volte in passato. Fritz, occhio a Thompson. Nella parte bassa del tabellone l’unico vero ostacolo, per il due volte campione Carlos Alcaraz, è rimasto Taylor Fritz, che potrebbe incrociare il fenomeno spagnolo in semifinale. Il big server statunitense, numero 5 al mondo, ha comunque rischiato grosso nei primi due match contro il francese Mpetshi Perricard e il canadese Diallo, che l’hanno entrambi obbligato a giocare il quinto set. Non è filato tutto liscio neppure nel terzo turno: Davidovich Fokina, com’era già avvenuto in passato – l’iberico era in vantaggio 3-2 nei testa a testa – si è rivelato un osso duro e Fritz è riuscito a domarlo solamente dopo tre ore e dodici minuti (6-4 6-3 6-7 6-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Wimbledon 6 luglio, si parte con gli ottavi: una quadrupla a quota 6,87

In questa notizia si parla di: wimbledon - ottavi - pronostici - luglio

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

Analizziamo la prima giornata di Wimbledon, piena di emozioni e di colpi di scena Vai su Facebook

Pronostici di Wimbledon | Ottavi di finale | Alcaraz-Rublev | Domenica 6 luglio | Fritz-Thompson; Wimbledon, il programma di domenica 6 luglio: Alcaraz-Rublev in serale sul Centrale; Pronostico Bencic-Cocciaretto a Wimbledon: le quote sulla partita.

Pronostici Wimbledon 6 luglio, si parte con gli ottavi: una quadrupla a quota 6,87 - Wimbledon, ottavi di finale al via: per Alcaraz c'è Rublev, che è riuscito a batterlo due volte in passato. Come scrive ilveggente.it

Pronostici Wimbledon 6 luglio: nel femminile una tripla a quota 7,18 - Wimbledon, diverse sfide interessanti nella prima tornata degli ottavi: la Sabalenka non può permettersi di prendere sottogamba la Mertens. Scrive ilveggente.it