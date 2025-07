Un concerto al tramonto al Sodo

Preparatevi a vivere un'esperienza unica sotto il cielo estivo di Cortona, dove musica e natura si incontrano in un connubio magico. Venerdì 11 luglio alle 18.30, l'area archeologica del Sodo si trasformerà nel palcoscenico perfetto per "Le nozze di Figaro" di Mozart, regalando emozioni indimenticabili tra il tramonto e le note dell’orchestra. Un evento da non perdere per apprezzare l’arte in uno scenario mozzafiato, che lascerà il pubblico senza fiato.

Un tramonto estivo, la collina cortonese sullo sfondo e, come palcoscenico, l’area archeologica del Sodo: sarà questo il contesto in cui andrà in scena "Le nozze di Figaro", capolavoro di Mozart. L’appuntamento è per venerdì 11 luglio alle ore 18.30, in uno degli scorci paesaggistici più affascinanti del territorio. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Cortona – Ufficio Cultura – in collaborazione con Cor Orchestra e la Compagnia d’Opera Italiana di Firenze. Il progetto si avvale anche del supporto della Direzione regionale Musei Toscana, del Maec, dell’Accademia Etrusca, di Aion Cultura, Confesercenti e Together in Tuscany. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un concerto al tramonto al Sodo

