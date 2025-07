Due giovani per il servizio civile Inclusione e scuole al centro

a promozione di opportunità educative per tutti. Con il loro entusiasmo e dedizione, Francesca e Niccolò si apprestano a fare la differenza, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e solidale a Bibbiena. La loro esperienza rappresenta un passo importante verso una comunità più aperta e accogliente, dove ogni individuo può sentirsi parte integrante del progresso sociale.

BIBBIENA Due nuovi giovani per il servizio civile a Bibbiena. Sono stati selezionati tramite il bando del servizio civile universale " Inclusivamente 2025. Percorsi educativi per bambini e adolescenti", promosso da Anci Toscana. I due giovani selezionati sono Francesca e Niccolò che, per un anno, supporteranno gli uffici in questo particolare lavoro fatto per famiglie o persone fragili, lavorando accanto agli operatori sull' inclusione sociale e scolastica soprattutto per chi è a rischio dispersione e abbandono. Avranno in sostanza un ruolo attivo nel supporto agli uffici comunali, ma potranno essere presenti anche nelle scuole e nei centri aggregativi di riferimento.

