Se siete appassionati di ciclismo e desiderate seguire in tempo reale il Tour de France 2025, siete nel posto giusto! Oggi, 6 luglio, la prima tappa sta regalando emozioni e sorprese, con partenza e arrivo da non perdere. Scopri gli orari, i canali televisivi e le piattaforme streaming per vivere ogni attimo della corsa più prestigiosa del mondo. Prepariamoci a tifare i nostri campioni, perché questa gara promette spettacolo e imprevedibilità fino all’ultimo chilometro.

La prima tappa del Tour de France 2025 ha già riservato delle soprese inaspettate. Il vento e l’alta velocità tenuta lungo i 184 chilometri totali hanno totalmente sorpreso il gruppo che si è diviso in due faldoni. A pagarne il prezzo sono stati, tra i big, soprattutto Remco Evenepoel e Primoz Roglic, che hanno accumulato un ritardo di 40 secondi dalla maglia gialla Jasper Philipsen. Il corridore dell’Alpecin-Deceuninck è stato il più abile ad approfittare della situazione creatasi e si è preso, per primo, la testa della generale. La seconda tappa (Lauwin-Planque- Boulougne sur Mer), non dovrebbe creare particolari difficoltà , nonostante la sua lunghezza di 209 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (6 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

In questo GCN Italia Show parliamo della vittoria dello Swatt Club e del Tour de France 2025: Potremmo arrivare alla 12ª tappa e vedere Pogacar non indossare la maglia gialla? Quali sono le tappe che potrebbero far perdere la maglia gialla a Tadej? https: Vai su X

Il Tour domani: 2^ tappa: Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer La seconda tappa, 209 km, è una grande occasione per vedere già battaglia. Da affrontare le colline dell'Artois e del Boulonnais. L'arrivo è a misura di attaccanti con due strappi brevi ma molt Vai su Facebook

