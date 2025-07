Mossiere i capitani potrebbero chiedere al sindaco 48 ore di tempo

In un clima di tensione e attesa, i capitani delle Contrade si preparano a chiedere al sindaco un lasso di 48 ore per decidere in modo condiviso sul futuro del mossiere. La mancanza di una nomina ufficiale, con sei candidati su dieci ancora da confermare, rende questa pausa un passo fondamentale per garantire trasparenza e rispetto. La sfida ora è trovare un accordo che unisca tutte le parti coinvolte, perché il rispetto delle tradizioni merita tempi giusti e decisioni ponderate.

"Il mossiere? Di solito viene nominato durante l’ estrazione a sorte delle Contrade, i capitani lo presentano al sindaco. Solo che dei dieci di agosto ad ora ce ne sono sei. Forse la cosa piĂą corretta è prendersi 48 ore di tempo per una scelta condivisa, non ci possiamo confrontare davanti al primo cittadino", dice il capitano della Tartuca Niccolò Rugani. Anche il capitano del Drago, rimasto al canape, aveva auspicato una riflessione, duro quello della Pantera. "Se il sindaco ci dĂ un minimo di spazio termporale per un nome condiviso da tutti, che sia Renato Bircolotti che sia un altro, è giusto confrontarsi ed arrivare a una soluzione all’unanimitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mossiere, i capitani potrebbero chiedere al sindaco 48 ore di tempo

In questa notizia si parla di: sindaco - mossiere - capitani - tempo

Palio, intervista al sindaco di Siena Nicoletta Fabio: “Mezz’ora thrilling per il maltempo, la Madonna ha steso il suo velo sulla città . Notizie... Vai su Facebook

Mossiere, i capitani potrebbero chiedere al sindaco 48 ore di tempo; Bircolotti mossiere del Palio di Siena per la terza volta; Palio di Siena, per i capitani non ci sono dubbi sul nome del mossiere per le carriere 2025.

Mossiere, i capitani potrebbero chiedere al sindaco 48 ore di tempo - Di solito viene nominato durante l’ estrazione a sorte delle Contrade, i capitani lo presentano al sindaco. lanazione.it scrive

Palio dell’Assunta: escono Chiocciola, Oca e Istrice. Mossiere, i capitani chiedono tempo - la Nazione - "Abbiamo chiesto un po’ di tempo per riflettere, il sindaco ce l’ha concesso e la ringraziamo. Scrive lanazione.it