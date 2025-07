Il caldo colpisce anche i saldi | Ampia scelta a prezzi ridotti Ma i negozi storici penalizzati

Il caldo non ha spento l’entusiasmo nel cuore del centro storico pisano, dove i saldi estivi hanno acceso desideri e opportunità di shopping. Con tante offerte a prezzi ridotti, i clienti si sono fatti avanti in cerca di affari, anche se i negozi storici lamentano qualche difficoltà. I saldi rappresentano una grande occasione per acquistare moda di qualità, garantendo un mix di convenienza e stile. Ma quale sarà davvero il loro impatto sul tessuto commerciale locale?

di Mario Ferrari Ieri sono iniziati i saldi e, nonostante il caldo, il centro storico pisano si è animato, in parte, di persone intente a cercare l’offertà della stagione. Un periodo con luci ma anche qualche ombra tra i commercianti di Corso Italia e Borgo. "I saldi estivi rappresentano sempre un momento di grande interesse per i consumatori e un’importante occasione che permette di acquistare prodotti di moda e di qualità con la garanzia di un’ampia scelta" le parole di Lorenzo Nuti, presidente FederModa Confcommercio Pisa e titolare del negozio Enzo Boutique. "Stiamo parlando di un termometro particolarmente indicativo per misurare l’andamento delle vendite e siamo fiduciosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caldo colpisce anche i saldi: "Ampia scelta a prezzi ridotti". Ma i negozi storici "penalizzati"

