Pubblici esercizi Confesercenti È nato il nuovo coordinamento lncarico a Davide Pellegrini

Con entusiasmo, Confesercenti annuncia la nascita del nuovo coordinamento dei pubblici esercizi, con Davide Pellegrini alla guida di Fiepet Viareggio. In un panorama in continua evoluzione, la priorità assoluta sarà investire nella formazione dei giovani, per garantire un futuro solido e innovativo al settore. Questo nuovo organismo provinciale, strutturato tra Versilia e Lucca, rappresenta un passo deciso verso un settore più forte e competitivo.

Investire nella formazione dei giovani: sarà questa una delle priorità del nuovo direttivo provinciale di Fiepet, sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti. Trattandosi della categoria più rappresentata nell'associazione, è stato deciso infatti di creare un organo provinciale anche se al suo interno ci saranno ruoli distinti tra la Versilia e Lucca. Come coordinatore della Fiepet Viareggio è stato scelto Davide Pellegrini (nella foto a sinistra), titolare del "Caffè Irene" in piazza Cavour a Viareggio, il quale sarà affiancato come coordinatore per Lucca da Gino Cervelli (nella foto a destra) che gestisce il bar "Cupido" in piazza Curtatone.

