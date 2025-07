Elezioni Melica si ritira Aiello vicina al rettorato ma resta il nodo Rizzello | che succede ora? Tutti gli scenari

Le elezioni melica si infiammano, con Luigi Melica che si ritira e sceglie di sostenere Maria Antonietta Aiello, consolidando il suo sostegno alla pro-rettrice in carica. Tuttavia, il nodo Rizzello rimane aperto, alimentando incertezze e scenari imprevedibili. Quali saranno le mosse successive e come influenzeranno il futuro dell’ateneo? La partita è ancora tutta da giocare, e l’ultimo atto promette di sorprendere tutti.

