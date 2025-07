Provincia | 24 milioni per scuole strade e sicurezza

Con un investimento di 24 milioni di euro, la Provincia di Brindisi si impegna a migliorare scuole, strade e sicurezza pubblica. L’ultimo aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 rappresenta un passo decisivo verso un territorio più vivibile e sicuro, promettendo interventi concreti che rafforzano il benessere dei cittadini e il futuro della comunità brindisina.

Con l?ultimo aggiornamento approvato del Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027, l?Amministrazione provinciale di Brindisi ha definito una pianificazione complessiva di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Provincia: 24 milioni per scuole, strade e sicurezza

In questa notizia si parla di: provincia - milioni - scuole - strade

Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi: oltre 17 milioni alla provincia di Chieti - Questa mattina sono state firmate le concessioni di finanziamento per oltre 60 milioni di euro destinate alla messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi, con oltre 17 milioni riservati alla provincia di Chieti.

Il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto 2024. La manovra registra un avanzo libero di oltre 4 milioni da reinvestire principalmente in opere pubbliche, in particolare scuole e strade. L'atto è passato con i 3 voti di AP, quello del Presidente Stefano Ba Vai su Facebook

Avanzo di bilancio, la Provincia investe 4,5 milioni per strade, scuole e ponti Vai su X

La Provincia di Parma investe 4,5 milioni di euro per strade, scuole, ponti; La Provincia di Terni sblocca 4 milioni di euro per strade, scuole e per il capo di Gabinetto di Bandecchi; Porto Torres, strade, piazze e scuole: manovra da 11 milioni -.

Avanzo di bilancio, la Provincia investe 4,5 milioni per strade, scuole e ponti - L’approvazione di una consistente variazione di bilancio permette alla Provincia di Parma di stanziare nuove significative risorse per strade, scuole, ponti e messa in sicurezza del territorio. Da gazzettadiparma.it

Dissesto, scuole, strade, assegnati 100 milioni a 410 progetti comunali - Tutti i beneficiari e i progetti finanziati. Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com