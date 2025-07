Gerardo Del Monte Trio a Castello Corsini aprirà il Saturnia Festival

L’estate mancianese sta per raggiungere il suo apice con il Saturnia Festival 2025, un evento che celebra i vent’anni di magia, musica e tradizione. Tra gli ambienti storici di Castello Corsini, il trio di Gerardo del Monte aprirà le danze, promettendo due serate indimenticabili di contaminazioni artistiche e atmosfere da sogno. Preparevi a vivere un’esperienza unica, dove passato e presente si incontrano in un crescendo di emozioni. La vera sorpresa? Tutto sta per cominciare.

MANCIANO L’estate mancianese si prepara a brillare ancora una volta con il Saturnia Festival 2025, un evento che, nell’anno del suo ventennale, si conferma come uno dei momenti più attesi della stagione. Due serate all’insegna della qualità, della contaminazione artistica e della bellezza dei luoghi storici, capaci di conquistare il pubblico con proposte originali e coinvolgenti, tra sonorità moderne, tradizione italiana e atmosfere da sogno. Il primo appuntamento è in programma mercoledì alle 21.30, nella suggestiva cornice del Castello Corsini di Marsiliana. Protagonista della serata sarà il Gerardo Del Monte Trio, con lo spettacolo "Step by Step Live". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gerardo Del Monte Trio a Castello Corsini aprirà il Saturnia Festival

In questa notizia si parla di: saturnia - festival - gerardo - monte

Saturnia Film Festival 2025: annunciato il programma - Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica! L’ottava edizione del Saturnia Film Festival 2025 sta per arrivare, portando nel cuore della Maremma proiezioni, incontri e racconti d’autore in alcuni dei borghi più suggestivi.

Saturnia Festival 2025 Due serate, due atmosfere, un’unica grande emozione. 8 luglio – ore 21.30 Castello Corsini, Marsiliana Gerardo Del Monte Trio – Step by Step Live Un viaggio musicale tra jazz, rock e musica classica, dove passato e futuro s Vai su Facebook

Gerardo Del Monte Trio a Castello Corsini aprirà il Saturnia Festival; Saturnia Festival 2025: due serate tra jazz contemporaneo e melodia italiana.

Gerardo Del Monte Trio a Castello Corsini aprirà il Saturnia Festival - MANCIANO L’estate mancianese si prepara a brillare ancora una volta con il Saturnia Festival 2025, un evento che, nell’anno del ... Come scrive lanazione.it

Saturnia Festival 2025: due serate tra jazz contemporaneo e melodia italiana - Dal Castello Corsini di Marsiliana alla piazza Magenta di Manciano, la musica protagonista dell’estate con il Gerardo Del Monte Trio e il Melody Quartet ... Segnala maremmanews.it