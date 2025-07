T-Red a Bastia la protesta Il sindaco annuncia la rotatoria Il Comitato | Certezze sui tempi

La tensione tra cittadini e amministrazione raggiunge il suo apice a Bastia, dove il Comitato "Sì alla rotatoria, no T-red" manifesta le proprie preoccupazioni. Nonostante le rimostranze, il sindaco Erigo Pecci annuncia una soluzione concreta: l’installazione di una rotatoria. L’assemblea pubblica ha acceso il dibattito sui tempi e sulle certezze di questa promessa, alimentando speranze e dubbi tra gli abitanti. Ma cosa cambierà realmente?

Assemblea pubblica, l'altra sera, del Comitato " Sì alla rotatoria, no T-red ", fra mugugni, interruzioni e manifestazioni di dissenso nei confronti del sindaco Erigo Pecci, presente insieme ad alcuni assessori. L'incontro è stato introdotto dall'avvocato Katiuscia Malfetta – portavoce del Comitato insieme a Paola Mela – che ha ricostruito lo stato attuale della vicenda relativa ai verbali elevati in seguito all'installazione del sistema T-red, sollevando interrogativi. Il sindaco Pecci, con sistema attivo dal 9 gennaio ma in modalità "non sanzionatoria", mostra una media di 7-8 passaggi col rosso al giorno a maggio.