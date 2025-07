Passione e risultati eccellenti. Gianmarco Alì vola nel ju jitsu 28° nella classifica mondiale.

Passione e determinazione sono le vere armi di Gianmarco Alì, il giovane talento di Vezza d'Alba che vola nella top 30 mondiale del ju jitsu. Con un percorso lungo e impegnativo, iniziato a soli cinque anni, ha superato ostacoli e sfide, dimostrando che i sogni si conquistano con impegno e costanza. La sua storia è una testimonianza di dedizione e successo nel mondo dello sport, e non finisce qui...

Passione, determinazione, risultati eccellenti: il vezzanese Gianmarco Alì, 28 anni, è al 28° posto nella classifica mondiale del ju jitsu nella categoria sotto i 62 kg. Ha ottenuto successi e conferme da quando aveva cinque anni e si è dedicato a questo sport, allenandosi duramente. Non è stato tutto rose e fiori: fatica e sudore per ottenere risultati e qualche situazione da superare quando esistevano due federazioni in Italia, una riconosciuta dal Coni e l’altra no. Dal 2024 esiste solo la federazione Coni, la Fijlkam, e il giovane sportivo ha potuto gareggiare classificandosi per i Mondiali a Creta. 🔗 Leggi su Lanazione.it