Non ci sono più le mezze stagioni Il prezzo lo pagano gli agricoltori

oggi, più che mai, i cambiamenti climatici si fanno sentire con forza, mettendo a dura prova gli agricoltori e le loro colture. Tra temperature anomale e precipitazioni imprevedibili, il prezzo di questa "pazza" natura lo pagano coloro che coltivano la terra con passione e fatica. È il momento di riflettere e agire: il clima non aspetta, e noi con lui.

Ciro Vestita "Non ci sono piu’ le mezze stagioni", mantra ormai ripetuto dagli anni 70. Da pochi decenni infatti piove a luglio e fa caldo a gennaio, ma non è una novità, sappiamo che da secoli il clima è un po’ pazzerello. Nel 1100 il principe Erik il Rosso cacciato dal suo re dall’Islanda veleggiò per mesi interi fino ad arrivare ad una terra ricca di verdissimò Groenlandia (da green, verde e land, terra). Probabilmente nella Groenlandia di quel periodo c’era un clima primaverile (ora la temperature sono da Polo Nord). Ancora, nel 1600 sappiamo che ci fu invece un crollo delle temperature, e lo deduciamo dalle gare di pattinaggio che la regina Elisabetta di Inghilterra organizzava in quegli anni sul Tamigi ghiacciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Non ci sono più le mezze stagioni“. Il prezzo lo pagano gli agricoltori

