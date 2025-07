Il sopralluogo sul torrente Calice non è stato una comparsata

Il recente sopralluogo sul torrente Calice ha acceso nuovamente il dibattito tra amministrazione e opposizione. Il sindaco Luca Benesperi, difendendo l’operato dell’amministrazione, sottolinea come le criticità siano il risultato di decenni di abbandono e mancati interventi. Prima di trarre conclusioni affrettate, è fondamentale conoscere a fondo la situazione reale. La trasparenza e il dialogo sono le chiavi per affrontare efficacemente le sfide del territorio.

"Prima di parlare bisognerebbe conoscere bene la realtĂ dei fatti", ribatte così il sindaco Luca Benesperi, alle dichiarazione del capogruppo del Pd Guido Del Fante, sulle criticitĂ dell’argine del Calice e sul recente sopralluogo sul torrente da parte del sindaco, con alcuni cittadini della zona. "Le parole vane e le promesse di cui il capogruppo Pd ci accusa – replica Benesperi – non derivano sempre da noi, ma da decenni di mancati interventi sugli argini, che non potevano essere risolti negli ultimi cinque anni. Il mio sopralluogo sul torrente Calice non è stata una comparsata, ma un’azione concordata con i cittadini per poter risolvere un problema che certamente preoccupa tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il sopralluogo sul torrente Calice non è stato una comparsata"

