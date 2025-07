I progetti sospesi | Sarà un anno difficile Una tavola rotonda per il rilancio di Prato

In un anno segnato da sfide e progetti sospesi, Prato si prepara a rinascere con determinazione. La tavola rotonda dedicata al rilancio della città ha acceso speranze e stimolato il dialogo tra tutte le parti coinvolte. Con parole di saggezza e responsabilità, leader come il vescovo Nerbini e Stefano Bonfanti sottolineano l’importanza di coesione e impegno civico. Ora, più che mai, il futuro di Prato dipende dalla capacità di unirsi e agire con slancio.

"Accogliamo con profonda attenzione e piena condivisione le parole pronunciate dal vescovo Giovanni Nerbini, che con equilibrio e senso di responsabilità ha richiamato tutti a un clima di dialogo, coesione e responsabilità civica". Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti, fa perno proprio sul senso di responsabilità civica affinché sia la spina dorsale dei mesi che attendono la città. Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti hanno scombinato certezze e programmi. Vedi i concerti del Settembre Pratese, il clou dell’estate cittadina: non si farà nulla. Come vengono per forza messi in standby progetti a cui il Comune stava lavorando anche assieme alle categorie, come la Dmo, Epic (Experience Prato Industriale Culture), le iniziative del Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it