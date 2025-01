Lanazione.it - Addio ai giorni della Merla: in Toscana mimose già fiorite e bombe d'acqua

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 29 gennaio 2025 - C’erano una volta i. Iche per tradizione dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, essere i più freddi dell’anno. Ma poi l’occhio cade sulle piante di mimosa che sonocon largo anticipo rispetto all’8 marzo, un’esplosione di giallo che ci disorienta tanto da farci già sentire il profumo di Primavera.e cambiamento climatico La tradizione dei(29-30-31 di gennaio) prende il nome da unabianca che si rifugiò dentro un camino proprio per sfuggire al gelo. Dopo treuscì dal comignolo, completamente nera. Da allora tutti i merli sono neri. Leggende appunto che si scontrano con le evidenze scientifiche dei cambiamenti climatici che hanno incoronato il 2024 come l’anno più caldo dal 1955 nella nostra regione con un aumento delle temperature medie di 1,3 gradi.