Sport.quotidiano.net - A Faenza il derby della via Emilia. Imola cede dopo due supplementari

Neupharma: 86Blacks: 90 (d2ts) NEUPHARMA: Masciarelli 12, Zangheri, Fiusco 4, Morina 12, Vaulet 15, Vannini ne, Santandrea ne, Anaekwe 20, Kadjividi 4, Pinza 8, Ambrosin 6, Ricci 5. All.: Galetti BLACKS: Ndiaye 8, Poletti ne, Calbini 13, Vico 9, Poggi 14, Sirri ne, Magagnoli 2, Ammannato 9, Cavallero 21, Garavin ne, Fragonara 14. All.: Garelli Arbitri: Rinaldi - Mammoli Note – Parziali: 13-18; 35-37; 52-57; 72-72; 78-78. Tiri da 2:: 23/54,: 23/46; tiri da tre:: 8/32,: 9/34; tiri liberi:: 16/22,: 17/29; Rimbalzi totali:: 57,: 53 I Blacks si aggiudicano una vera e propria battagliadue tempi, sbancando il PalaRuggi in una gara vibrante. La decidono gli episodi e la maggiore lucidità dei faentini, al quarto posto solitario.