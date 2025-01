Lettera43.it - YouTube, quando e da chi è stato creato?

Leggi su Lettera43.it

Il 14 febbraio 2005 tre giovani dipendenti di PayPal si apprestavano a lanciare una piattaforma che, nell’arco di pochi mesi, avrebbe rivoluzionato l’esperienza online degli utenti di tutto il mondo. Quel giorno infatti nacque, oggi sotto il controllo di Google: per il primo contenuto visibile in Rete tuttavia bisognò attendere il 23 aprile,il co-fondatore Jawed Karim – gli altri due erano Chad Hurley e Steve Chen – rilasciò Me at the Zoo, filmato che in circa 20 anni ha superato le 340 milioni di visualizzazioni. Nell’ottobre 2006, 21 mesi dopo il debutto, Big G ha comprato il servizio per 1,65 miliardi di dollari che all’epoca definirono la sua più grande acquisizione.Chi sono i tre fondatori die com’è nata l’ideaChad Hurley e Steven Chen nel 2008 (Getty Images).