Tarquinia al teatro Rossella Falk Riccardo de Torrebruna in scena con Il guaritore

, 29 gennaio 2025 – La stagione alcomunale “” diprosegue sabato 1° febbraio, alle 18, con lo spettacolo “Il” liberamente ispirato a “Faith Healer” di Brian Friel, per la traduzione di Carla De Petris e la regia dide. Sul palco Emilio Dino Conti, Angela Sajeva, e lo stessodedaranno vita a un thriller psicologico che esplora i conflitti e le dipendenze tra i tre protagonisti, trasformando i monologhi originali di Brian Friel in un dialogo intenso e serrato. Davanti a testimoni sospesi tra fede e scetticismo, si intrecciano le vite di Frank, undal potere incostante; Grace, la sua compagna tormentata; e Teddy, il suo impresario eccentrico.Attraverso i loro racconti, rivivono anni di viaggi nei villaggi del Galles e della Scozia, promettendo sollievo dalla sofferenza, fino al ritorno in Irlanda, dove si compirà il destino di Frank.