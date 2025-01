Justcalcio.com - Sergio Conceiçao e Calabria arrivano quasi per mano a Milano

Il Milan-Parma (3-2) non solo ha lasciato un ritorno angosciante grazie agli obiettivi di Reijnders in 91 "e Chukwueze in 95". Il più commentato, senza dubbio, fu il Rifirrafe che mantenevano dopo il partitoe Davide. Non appena il gioco è finito, l'allenatore "Rossonero" è andato per il suo scapitán -Il portoghese ha dato il braccialetto a Maignan- Come un'espirazione. Lo scontro dialettico era "in crescendo" in entrambe le direzioni e la sensazione generale è quella Avrebbero potuto raggiungere le mani di non aver mediato Fofana e diversi membri del "personale". L'origine del conflitto è sconosciuta. C'è chi indica le ripetute sostituzioni dellae il fatto di aver rimosso il braccialetto del capitano.