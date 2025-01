Pronosticipremium.com - Roma, Zalewski tra Marsiglia e Inter: doppia pista per Marotta per il post Buchanan

Leggi su Pronosticipremium.com

Vigilia di Europa League per la, chiamata a non sbagliare nel decisivo match contro l’Eintracht Francoforte, ma è il calciomercato a prendersi la scena nelle ultime ore. Ghisolfi tenta le sgasate di fine gennaio per completare la rosa a disposizione di Ranieri, e le questioni da risolvere sono molte. In entrata si passa dalHermoso al vice Dovbyk, fino ad un Casemiro che stuzzica non poco, mentre in uscita, oltre a Shomurodov, c’ècon le valige pronte, un giocatore che nella capitale ha fatto il suo tempo.Le intenzioni del club ormai sono chiare da tempo: il rinnovo con laè un miraggio destinato a rimanere tale, con il polacco che, nel caso in cui non dovesse trovarsi una sistemazione in questa sessione di mercato, sarà libero di trattare con altri club per la prossima stagione.