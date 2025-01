Gamberorosso.it - Red Canzian: "I vegani? Alcuni di noi non si fanno volere bene. Mangio uova e formaggio dei contadini"

Leggi su Gamberorosso.it

Ha cenato con Giuseppe Cruciani, il conduttore più onnivoro che esista, e il pasto si è concluso con una pacca sulla spalla. Mangia oltre 220 giorni vegano fuori casa, e non assaggia un pezzo di carne da oltre 30 anni. Non demonizza il vino, e ha spiegato al mondo con Paul McCartney, in un video realizzato per la Peta, cosa vuol dire essere. Rednon è solo il bassista dei Pooh (ora in libreria con Cento Parole per raccontare una vita, edito Sperling&Kupfer), ma anche un vegano convinto che ogni giorno si siede a tavola con coscienza. In occasione del #veganuary, il mese dedicato al veganesimo, l’abbiamo intervistato.Da quanto tempo è vegano?Nel 2009 sono diventato vegano, però dal 1996 nonpiù carne.C’è stato un episodio scatenante che ha sancito la sua conversione al veganesimo?Le scelte convinte non nascono mai da un fatto unico che può sembrare quello scatenante.