Lanazione.it - Potenza estrema e display 2K: TECLAST T65 MAX è il tablet best buy da prendere oggi

Leggi su Lanazione.it

è un brand molto attivo nella produzione die dispositivi elettronici ed è noto per la distribuzione di device a prezzi accessibili e, su Amazon, è disponibile un coupon sconto dal valore da 100€ da applicare su T65 Max, ilcon2K che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 259,99€.T65 Max: buono di 100€: il T65 Max è un concentrato die qualità,risparmi 100€! Questoè dotato di Android 14 ed è alimentato dal processore MediaTek Helio G99, che raggiunge i 2,2GHz e offre prestazioni eccellenti: sia per il lavoro sia il gaming. Presenti addirittura 20 GB RAM e 256 GB ROM. L'utilizzo di una microSD consente l'espansione della memoria fino a 8 TB per offrire un'esperienza multitasking eccezionale.