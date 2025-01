Sport.quotidiano.net - Pericolo Juve Stabia al ’Mapei’. Contro le big sa farsi rispettare

di Lorenzo LonghiSASSUOLOTornata a vincerela Carrarese dopo quattro giornate senza successi, lache si presenterà sabato al Mapei Stadium non sembra essere il migliore degli avversari possibili per il Sassuolo che dovrà cercare di mettersi alle spalle il ko in casa dello Spezia. Non lo è perché, con la prima vittoria del suo 2025, ha ritrovato entusiasmo, non lo è perché riavrà in panchina un Guido Pagliuca che scalpita per rimettersi alla guida della squadra dopo lo stop forzato, non lo è perché anche la sfida di andata, lo scorso 29 ottobre, si rivelò per il Sassuolo piuttosto ostica. Rapida sintesi: vantaggio neroverde con Pierini poco dopo la mezz’ora e pareggio di Maistro a stretto giro, quindi nella ripresa raddoppio ancora di Pierini e pari immediato di Adorante, peraltro con due conclusioni, le ultime, una più bella dell’altra.