Thesocialpost.it - Ostuni, incidente sulla provinciale: muore la 23enne Maria Sisto

Leggi su Thesocialpost.it

Un altro drammaticosi è verificato sulle strade del Brindisino, causando la perdita di una giovane vita., 23 anni, originaria di Ceglie Messapica, ha perso la vita questa mattina, martedì 28 gennaio 2025, in uno scontro frontale avvenuto poco prima delle 9strada20, a meno di 100 metri dalla stazione di. La ragazza stava viaggiando verso Bari per frequentare un corso di formazione in oreficeria.era alla guida di una Lancia Y, che si è scontrata con un’Audi Q3 proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri della compagnia di Fasano. Nell’sono rimasti feriti anche il conducente e il passeggero dell’Audi, entrambi trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi.