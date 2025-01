Terzotemponapoli.com - Napoli, Alvino: “Comuzzo? Non vale 40 milioni”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Carlo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Ha parlato dell’interesse degli azzurri per, difensore della Fiorentina che il club azzurro tratta in queste ore. Di seguito le parole del giornalista di fede azzurra.: “Alpiacerebbe una difesa-Buongiorno“Così il giornalista ai microfoni della radio napoletana: “? Non40ad oggi, magari un domani chissà. Alpiaceperché alpiacerebbe una difesa-Buongiorno che potrebbe essere la difesa della nazionale del futuro. Un sacrificio illo può fare, ma il mercato di gennaio è drogato”.Intanto sembra sfumare GarnachoL’allenatore del Manchester United, Amorim, ha convocato per la prossima gara di Europa League contro la Steaua Bucarest l’attaccante esterno Alejandro Garnacho, obiettivo di mercato delper la sostituzione di Kvara.