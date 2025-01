Quifinanza.it - Mutuo per giovani under 36: cos’è e quanto dura

Acquistare la prima casa rappresenta un passo importante nella vita di molti, ma le difficoltà economiche e burocratiche possono rendere questo obiettivo complesso da raggiungere. Per favorire l’accesso alla proprietà immobiliare, sono state introdotte agevolazioni e strumenti specifici, come il36, che offrono vantaggi fiscali e finanziari dedicati a chi desidera compiere questo passo verso l’indipendenza abitativa.36:Il36 è un’iniziativa promossa dal governo italiano per facilitare l’accesso alla proprietà immobiliare da parte deidi età inferiore a 36 anni. Questa misura prevede una serie di agevolazioni fiscali e garanzie statali volte a ridurre gli ostacoli economici nell’acquisto della prima casa.Tra i principali benefici, vi è l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che solitamente gravano sull’acquirente al momento dell’acquisto.