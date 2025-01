Calciomercato.it - Lautaro Martinez stacca Adriano e non tradisce Inzaghi dal dischetto

Leggi su Calciomercato.it

Il ‘Toro’ argentino e capitano dell’Inter scatenato nel primo tempo del match di Champions League contro il Monaco Si mette subito bene il match contro il Monaco per l’Inter, che sblocca subito il risultato grazie al rigore realizzato dadopo appena quattro minuti.(LaPresse) – Calciomercato.itNon c’è lo specialista Calhanoglu in campo, così va il capitano dal: il ‘Toro’ non calcia benissimo, ma il portiere ospite Majecki non riesce a bloccare il tiro centrale dell’argentino. Simoneè indiavolato in panchina e indica ai suoi di spingere per cercare il raddoppio e chiudere la pratica il prima possibile. L’allenatore piacentino esulta energicamente al vantaggio del suo capitano, che al 16? trova anche il sigillo del raddoppio sfruttando al meglio con un preciso destro l’assist di Barella.