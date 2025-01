Inter-news.it - Lautaro Martinez eguaglia Mazzola: capocannoniere Inter in Champions League

, con la tripletta in-Monaco, è diventato il miglior marcatore dei nerazzurri into Sandro.RECORD –è stato il mattatore di-Monaco. Non solo per la tripletta con cui ha deciso l'incontro, ma anche per il record di cui si è reso protagonista. Grazie ai suoi tre gol contro i francesi, infatti, il capitano nerazzurro hato Sandroal primo posto nella classifica capocannonieri dell'ina 17 reti. Dietro di loro Adriano, con 14, e Julio Cruz, con 13.