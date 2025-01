La confusione sta aumentando, e i danni cominciano a vedersi

Leggi su Ildenaro.it

Non sarà sfuggito agli abituali fruitori delle informazioni, tanto quelle a mezzo stampa, altrettanto le stesse via etere non sono trattate da chi le commenta come prima del Covid. Quella tragedia epocale diede l’opportunità ai professionisti della materia di poter commentare le notizie a essa riconducibili con grande approssimazione, quandon non addirittura non veritiere, anche se con l’attenuante della buona fede, essendo in atto qualcosa di simile a un castigo biblico. Superata quella emergenza, anche esse quasi ex abrupto, sono iniziate le guerre, ancora in corso, facendo rimanere i vari tipi di aggiornamento nella penombra dei “ci dicono”, “sembrerebbe che” e altre espressioni equivalenti. Il preambolo accennato fin qui serve per introdurre il vero problema: quello economico finanziario globale, che come non mai sta operando in maniera simile a quella del gioco dei quattro cantoni, ovvero si tenta, tra i belligeranti, di spostare continuamente il tizzone ardente che è causa di quei roghi.