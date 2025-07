Nel cuore dell’Himalaya per proteggere l’anima della foresta

Nel cuore dell'Himalaya, una spedizione straordinaria si impegna a proteggere l'anima della foresta e la rara biodiversità di questa regione magica. Satorisan, brand internazionale di calzature di alta qualità, unisce le forze con l'esploratore Gotzon Mantuliz in un progetto che unisce avventura e impegno ambientale. Insieme, mirano a sensibilizzare sul prezioso patrimonio naturale e a contribuire alla salvaguardia del Panda Rosso, simbolo di biodiversità e speranza per il pianeta.

Una spedizione che accende i riflettori sulla tutela della biodiversità e la salvaguardia di una delle specie più rare al mondo. Satorisan, brand internazionale di calzature di alta qualità con la mission di creare prodotti unici, durevoli e sostenibili, unisce le forze con l’esploratore spagnolo Gotzon Mantuliz per una collaborazione che combina avventura e impegno ambientale, con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia del Panda Rosso dell’Himalaya, una specie oggi in pericolo di estinzione. Guidati da una visione comune, fondata sulla connessione autentica con la natura e sul desiderio di vivere con consapevolezza, Satorisan e Mantuliz hanno intrapreso una spedizione nel Singalila National Park, nel nord dell’India, uno degli angoli più remoti e incontaminati dell’Himalaya, ai piedi del maestoso Kanchenjunga – noto anche come Buddha Dormiente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it