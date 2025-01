Emis Killa indagato nell’inchiesta sugli ultrà di Milano | Pronto a rinunciare a Sanremo

Leggi su Open.online

Rudolf Giambelli, ovvero, èdalla procura diper associazione a delinquere. E ha anche ricevuto un Daspo. Che gli vieta di assistere agli incontri di calcio. Il suo nome è spuntatoDoppia Curva della Direzione Distrettuale Antimafia che indagaultras dell’Inter e del Milan. 19 arresti il 30 settembre scorso. Quel giorno la polizia aveva perquisito la sua casa di Vimercate nel Milanese. E aveva trovato sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti. Non è più sicura la sua partecipazione al Festival di, in gara col brano Demoni.«al Festival»Se inizialmente si credeva che l’indagine non avrebbe inciso sulla sua presenza o meno all’Ariston, il Corriere della Sera scrive che il rapper sarebbea fare un passo indietro.