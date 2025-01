Lopinionista.it - Dj Culmone, alla scoperta del compositore italiano TechMinimal

MILANO – Un inconfondibile stile di musica per il, Techprogressive, Trancemelodico, Technomelodico, amato molto nel nord Europa, travolgente ed egregiamente mixato dal producer djla sua prima etichetta tutta italiana con il produttore Marco Gatti, la Artistionline subito un successo con il brano “Underground World” disponibile nel portale Beatport. Un brano tutto da bre che riporta in un attimo all’atmosfera notturna di discoteche e luci intermittenti, con una nuova etichetta discografica The TuneCore su tutti gli store del mondo.Energia, ritmo e decisione è quello che arriva già dal primo ascolto. Periodi musicali egregiamente mixati dall’esperienza dell’autore. Il curriculum artistico di Djvanta infatti diversi successi e partecipazioni tra cui eventi su Radio Deejay insieme a Paoletta e Molella e la partecipazione al Tour Festival della musica.