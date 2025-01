Agi.it - DeepSeek e il sogno di smartphone 'intelligenti' per tutti

AGI - La rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha coinvolto da tempo l'industria degli, ma la sua vera 'democratizzazione', ossia l'accessibilità anche su device di fascia medio-bassa sembrava di la' da venire. Fino all'arrivo sul mercato di, l'IA cinese sviluppata in pochi mesi e con solo sei milioni di euro utilizzando microprocessori non di ultima generazione. Esattamente l'approccio opposto a quello avuto finora dai colossi occidentali e che ricorda molto un'altra offensiva 'da oriente': quella deglicon grandi prestazioni a prezzi contenuti, iniziata ormai una decina di anni fa. Verrebbe da pensare che ci sia una singolare coincidenza tra il lancio die quello di un flagship cinesi di fascia alta come la serie Magic7 di Honor, la casa cinese nata da una costola di Huawei.