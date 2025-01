Notizie.com - Caso Almasri, indagati Meloni, Piantedosi e Nordio: chi è Luigi Li Gotti e perché tutto potrebbe essere archiviato

In un video pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri la premier Giorgiaha riferito distata raggiunta da un avviso di garanzia.: chi èLi(ANSA FOTO) – Notizie.comLa fuga in avanti della presidente del Consiglio nel comunicare la notizia è frutto anch’essa di una precisa strategia politica e comunicativa. Tanto più cheha attaccato a testa bassa sia il magistrato titolare del fascicolo, il procuratore Francesco Lo Voi, sia chi ha presentato la denuncia da cuiè partito, l’avvocato penalistaLi.La vicenda, manco a dirlo, ruota attorno alla scarcerazione e al rimpatrio del comandante libico Osama al Najem detto. Ricercato a seguito del mandato di arresto spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra e contro l’umanità,era stato arrestato a Torino dalla Digos.