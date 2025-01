Ilrestodelcarlino.it - Ancora cantieri in via Zeppelle

Proseguono iin città. Sono in corso, infatti, lungo la Circonvallazione, i lavori di consolidamento del versante nord. E questo ha portato l’amministrazione comunale a cambiare la regolamentazione della circolazione stradale in via delle. Verrà ripristinato il doppio senso, ma con restringimento della carreggiata. Con l’ordinanza dirigenziale firmata ieri, dunque, l’amministrazione comunale dispone di istituire in via-Circonvallazione Nord, nel tratto compreso tra il sottopasso Stadio e via Sauro, il doppio senso di circolazione con restringimento della carreggiata al lato Nord e la deviazione della stessa al lato Sud. Ciò, comunque, garantendo in ogni punto una carreggiata utile di sette metri per il transito a doppio senso dei veicoli. Inoltre, per garantire la sicurezza di tutti, è stato anche istituito il limite massimo di velocità a 20 chilometri orari.