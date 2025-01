Lettera43.it - Alibaba sfida DeepSeek e lancia Qwen 2.5-Max: ecco la nuova IA

Il successo improvviso di, IA “low cost” capace di competere con le rivali statunitensi, ha acceso la corsa all’intelligenza artificiale anche in Cina. Non sorprende dunque che a pochi giorni di distanza dal debutto del modello V3 della startup di Liang Wenfeng,abbia annunciato unaversione del suo2.5. A suo dire capace di superare anche l’acclamata concorrenza. Un debutto arrivato in concomitanza con il primo giorno del capodanno lunare, quando la gran parte dei cinesi è in ferie e con la famiglia, evidenziando l’incredibile impatto che ha avuto la fulminea ascesa dinon solo in Occidente, ma anche all’interno del Paese. «2.5-Max supera quasi su tutta la linea GPT-4o,-V3 e Llama-3.1-405B», ha precisatosu WeChat in riferimento anche ai modelli di OpenAI e Meta.