Alcol e rischio stangate in discoteca con il taxi | Più 25% di chiamate

Pesaro, 29 gennaio 2025 – Boom diai tassisti in città. E’ uno degli effetti collaterali delle nuove norme del codice della strada che hanno inasprito le sanzioni per chi viene sorpreso alla guida dopo aver bevuto. Giusto ricordare le nuove regole. Con un tasso da 0,5 a 0,8 g/l la multa va da 543 a 2.170 euro e la sospensione patente da 3 a 6 mesi; da 0,8 a 1,5 g/l, multa da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e detenzione fino a 6 mesi; per un livello superiore a 1,5, multa da 1.500 a 6.000 euro, con sospensione patente da 1 a 2 anni e detenzione da 6 mesi a 1 anno. Chi sarà trovato con un tassoemico superiore a 0,8, per i due anni successivi sarà obbligato a mantenere un tasso pari a zero nei controlli successivi. Insomma, pugno duro a tutti gli effetti.