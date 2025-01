Dilei.it - You sta per tornare, la data di uscita della quinta e ultima stagione

Tra le serie più attese di questo 2025 svetta sicuramente ladi You, il thriller a puntate che per quattro stagioni ci ha portato nella mente del giovane Joe Goldberg tra inquietanti colpi di scena e storie d’amore che di romantico hanno ben poco.Terminata la quarta, ora Netflix è pronta a pubblicare il quinto capitoloserie, riportando sul piccolo schermo la storia da dove si era fermata in unache, a quanto pare, potrebbe essere quella conclusiva. Scopriamo insieme laufficiale di rilascio.“You 5”, tutto pronto per l’Può una persona con un animo oscuro cambiare vita in modo definitivo e fare pace con il proprio passato? È una delle domande a cui, molto probabilmente, potrà rispondere ladi You.Netflix ha finalmente annunciato l’dell’attesissimo quinto capitoloserie che per anni ci ha fatto vivere i pensieri violenti di Joe Goldberg, giovane appassionato di libri in una New York (e non solo) che gli ha messo davanti una serie di persone in grado di accendere il suo lato più oscuro.