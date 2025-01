Ilfogliettone.it - Usa, la lunga battaglia legale sullo ius soli: Trump e la Corte Suprema

“Si tratta di un ordine palesemente incostituzionale.. Nei quarant’anni che faccio questo lavoro non ho mai affrontato un caso talmente chiaro”. Con queste parole il giudice federale John Coughenour nello Stato del Washington ha caratterizzato l’ordine di Donaldche revocherebbe lo ius, il diritto alla cittadinanza per i nati negli Stati Uniti. Nella miriade di ordini esecutivi emessi il primo giorno dopo essersi insediato alla Casa Bianca spiccava quello sulla cittadinanza per nascita. Il 47esimo presidente dopo avere firmato l’ordine esecutivo ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “l’unico Paese” a conferire la cittadinanza per nascita.Non si sa se si tratti di una menzogna o di semplice ignoranza. I fatti ci dicono che lo iusè usato da tutti i Paesi delle Americhe. Lo usano anche altri Paesi mentre altri stanno modificando le loro leggi per renderle più inclusive, tenendo presente le aumentate migrazioni, cercando il modo migliore di integrare i nuovi arrivati.