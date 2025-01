Ilrestodelcarlino.it - Un punto digitale a CittAttiva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un nuovo sportello: un luogo in cui richiedere informazioni o supporto per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali come lo Spid, aiuto nell’uso di smartphone o computer o come e dove compilare le pratiche da inviare online alla pubblica amministrazione. Da oggi il nuovofacile, che offre un servizio gratuito, sarà attivo a, in via Carducci 16, aperto il martedì dalle 14 alle 19 e il mercoledì dalle 8 alle 13. A gestirlo persone specificatamente formate. Ildiventerà uno degli otto del progettofacile che il Comune ha attivato a seguito di uno specifico accordo con la Regione per facilitare l’accesso al. L’obiettivo è diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e promuovere il diritto alla cittadinanzaattiva.