Liberoquotidiano.it - Trentino: maxi frode fiscale internazionale con nolo auto di lusso, 7 indagati

Settea 2,8 milioni di beni sequestrati. È il bilancio dell'operazione della Guardia di finanza di Trento che oggi, coadiuvati dai finanzieri dello Scico e da numerosi reparti del corpo sul territorio nazionale con il supporto dell'organo di cooperazione giudiziario europeo Eurojust, hanno eseguito il decreto emesso dal gip di Trento su richiesta della procura. Le misure cautelari reali, eseguite nelle province di Trento, Varese e Brescia ed anche ad Ibiza sono state emesse al termine di un'articolata e complessa attività d'indagine, avviata a ottobre del 2022 e condotte dal Gico del nucleo polizia economico-finanziaria di Trento. Le indagini, iniziate da un filone investigativo emerso nel corso di un'operazione in materia di contrasto al trafficodi sostanze stupefacenti concluse l'anno scorso, avrebbero evidenziato l'esistenza di unarealizzata da un gruppo criminale, composto da quattrodediti alla gestione di aziende fittiziamente residenti all'estero, in Spagna ed Austria, ma con sede dell'amministrazione e oggetto principale in Italia, in particolare a Desenzano del Garda, provincia di Bresacia, che operavano nel noleggio didi