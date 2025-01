Juventusnews24.com - Todibo Juve, l’infortunio non spaventa. Disposti ad aspettare il francese, ma solo in questo caso. Ultimissimi aggiornamenti sul prossimo colpo

di RedazionentusNews24del giocatore non. Da Torino sonoad aspettarlo, ma solamente in un: le ultimeCome scrive la Gazzetta dello Sport, Jean-Clairè il primo obiettivo ora del calciomercatoper rinforzare la difesa. Ilstrizza l’occhio a Madama, dopo che in questi mesi al West Ham ha trovato meno spazio di quanto si aspettasse.Il difensore è al momento infortunato e ne avrà per altre 3 o 4 settimane, ma da Torino sarebberoad aspettarlo. Solamente nelin cui, però, dall’Inghilterra aprissero al prestito secco, cosa che non è al momento accaduta.Leggi suntusnews24.com