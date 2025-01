Stipendi in ritardo alla Trotta Bus, Caroccia interviene

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 28 gennaio 2025 – “Dopo un solo giorno dinel pagamento degliai dipendenti della ditta, abbiamo avviato tutte le procedure necessarie a tutela dei dipendenti e abbiamo intimato il pagamento al fine di risolvere il problema. Purtroppo il contratto d’appalto ci vincola ad una procedura che non ci consente un intervento più rapido.” afferma l’Assessore al TPL Angelo.“Leggo in questi giorni critiche da parte dell’opposizione che dovrebbe essere a conoscenza, essendo stati proprio loro a scrivere l’appalto, che le tutele per i dipendenti sono scarne. Siamo ottimisti nel pagamento deglientro fine mese, con uninaccettabile di 10 giorni. – aggiunge – Ringrazio i dipendenti che, nonostante tutto, hanno mantenuto un comportamento professionale e responsabile, non arrecando disagi ai cittadini.