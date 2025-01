Ilrestodelcarlino.it - Ruba una borsa e minaccia la proprietaria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In uno chalet del lungomare ha arraffato la borsetta di una portorecanatese, e poi ha usato una carta di credito per fare incetta di gratta e vinci. Ma è stata individuata con le telecamere e rintracciata. E quando laè andata a reclamare le sue cose, la situazione è degenerata in una scenata molto accesa, finita con la denuncia ai carabinieri per quanto avvenuto. È quanto avvenuto lo scorso weekend, nel centro di Porto Recanati. Sabato sera la portorecanatese 40enne si trovava con il marito in uno chalet del lungomare Lepanto, per festeggiare il compleanno di un’amica. Ma nella confusione generale di persone una magrebina sui 45 anni, che vive a Recanati, è riuscita ad afferrae ladella 40enne per poi andarsene via, lontana da occhi indiscreti. Tuttavia la portorecanatese si è accorta dopo un po’ che la sua borsetta, con soldi e documenti, non c’era più.