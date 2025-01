Anteprima24.it - Rapinò due giovani a Capodanno, arrestato 43enne nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiSotto la minaccia di una pistola, si fece consegnare da duela somma di 65 euro in contanti. Una rapina avvenuta lo scorso primo gennaio a San Sebastiano al Vesuvio e per la quale undella zona è stato. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Nola su richiesta della procura nolana, sono stati i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio.Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, due ragazzi, rispettivamente di 25 e 26 anni, mentre si trovavano in una piazza di San Sebastiano al Vesuvio il giorno di, sarebbero stati avvicinati da una persona la quale, dopo averli minacciati con una pistola, li avrebbe costretti a consegnare la somma di 65 euro per poi darsi alla fuga.Dopo la denuncia presentata dalle vittime, decisive per le indagini dei militari dell’Arma sono state le analisi dei filmati catturati dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona.