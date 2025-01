Lanazione.it - Raffaela Fazio e 'Gli spostamenti del desiderio'

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 gennaio 2025 - Quella realtà profonda che è in ciascuno di noi, desiderare, ci fa oscillare tra la luce delle attese e i lutti che si incontrano, personali e corali. I desideri hanno una radice ma bene interpretati portano a cogliere qualcosa che va al di là di noi. Ne Glidel(Moretti e Vitali editore),(Arezzo, 1971), finalista all'ultima edizione del Premio letterario Camaiore, riesce a declinare questo tema con più variazioni, personali, storiche e bibliche, intrecciandole con vite esemplari. Le poesie dedicate a Etty Hillesum, scomparsa a 29 anni ad Auschwitz, ne sono un'espressione: "Mi vedi coraggiosa?/ Di una sola cosa / ho: / mi prenda qualcuno per mano". "Basta / una persona / una sola, diversa / (vedi?) / per salvare la storia, il suo corso / (perché nell'uomo / ancora si creda)".