Quando le potature fanno danni

Ascoli servizi comunali, Ecoinnova e Comune hanno avviato la manutenzione ordinaria di potatura di alberi ad alto fusto nei principali quartieri cittadini. "Questa operazione – spiegano –, resa necessaria dalle recenti avversità atmosferiche e dal naturale ciclo vitale degli alberi, ha come obiettivo principale la tutela della pubblica incolumità e il mantenimento del verde urbano. Al fine di ridurre i rischi di cedimento, si ritiene necessario pertanto, effettuare la potatura della chioma e la rimozione di eventuali rami morti o malati, per aumentare il fattore di sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Il pianoriguarderà viale Marconi, viale Treviri, Lungo Castellano, viale Croce e via Piave, per un totale di circa 200 esemplari arborei". Il comitato proprio sullemette in guardia: "In viale Vellei innumerevoli esempi di potatura mal fatta, lasciando monconi che le piante non riescono a cicatrizzare (nella foto di fianco il rosso indica come sarebbero dovuti essere effettuati).