Premi César l’Accademia francese lascia X | Non in linea con i nostri valori

delle arti e delle tecniche del cinema, che organizza i, ha deciso di abbandonare X. Lo ha annunciato lo stesso ente transalpino con un breve comunicato stampa, dopo aver eliminato il proprio account dalla piattaforma. «La nostra mission è promuovere il cinema in tutta la sua diversità», si legge nella nota. «Supportiamo tutte le forme di espressione artistica, senza distinzione di origine o identità di coloro che contribuiscono alla creazione e alla distribuzione di un film. LaAcademy ritiene che X, in particolare a causa delle azioni e delle posizioni del suo leader (Elon Musk, ndr.), non sia più incon i suoi. Pertanto annuncia il ritiro con effetto immediato». Le nomination della 50esima edizione, che saranno annunciate il 29 gennaio, saranno divulgate dunque su Instagram e Facebook.