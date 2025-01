Thesocialpost.it - “Mi hanno inviato un avviso di garanzia per il rimpatrio di Almasri”: la rabbia di Giorgia Meloni

è stata raggiunta in queste ore da undi. La clamorosa notizia è stata resa nota dalla stessa premier, che ha pubblicato un video per raccontare ai suoi follower l’accaduto e spiegare cosa sta succedendo.Leggi anche: Bimbo di 3 anni finisce in Rianimazione: l’orribile scoperta dei medici su lui e il fratellino“La notizia di oggi è questa il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appenaundiper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda deldel cittadino”.Come spiegato dalla premier, “l’diè statoanche al ministro Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano presumo al seguito di una denuncia che è stata presentata dall’avvocato Luigi Ligotti ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi”.